Tras seis meses sin jugar, Nicolás Jarry anuncia una drástica decisión: “Es lo que voy a…”

El tenista chileno, actualmente en el puesto 851 del ranking ATP, anunció que volverá al circuito en noviembre para disputar torneos Challenger.

Tras casi seis meses alejado de las canchas, Nicolás Jarry ya tiene en mente una fecha para volver a competir. El tenista chileno se encuentra en la última etapa de recuperación de la lesión en el codo que lo mantiene fuera del circuito y apunta a regresar durante noviembre.

“Jugar tenis es lo que me gusta; quiero seguir jugando todo lo que me deje el cuerpo y la vida. Por ahora, puedo… Va a ser de otra manera, pero mientras haya una oportunidad, la voy a tomar”, señaló el jugador de 30 años tras participar en un torneo de golf.

Jarry disputó su último partido el pasado 14 de abril, cuando cayó en la primera ronda del Challenger Oeiras 3, en Portugal. Desde entonces, su prolongada inactividad también tuvo un fuerte impacto en su posición en el ranking ATP: pasó del puesto 155° al 851° en la última actualización.

El chileno confirmó que su objetivo es volver a competir en los torneos Challenger que se disputarán en Sudamérica durante el cierre de la temporada. “La veo cercana, es a lo que voy a apuntar. Tratar de estar jugando en noviembre, si es que se puede”, explicó.

De todas formas, Jarry mantiene la cautela debido al proceso de recuperación. “Ese es el objetivo, pueden salir cosas y por eso estamos con mucha cautela, esperando que no aparezca nada (nuevas lesiones)”, agregó.