Imparable. La gesta de Valentín Vacherot (204° del ranking ATP) sigue sin encontrar techo en el Masters 1000 de Shanghái luego de eliminar a Holger Rune (11°) en cuartos de final y poner su nombre por primera vez en una ronda final de uno de los torneos más importantes de la temporada. El tenista de Mónaco, el país más chico del mundo después de la Ciudad del Vaticano, ahora irá por la más grande de todas las hazañas cuando este sábado enfrente a Novak Djokovic.

El nacido en el Principado, y primo del francés Arthur Rinderknech quien también está en las semifinales de Shanghái, aprovechó las bajas en el cuadro principal y allanó el camino a la ronda de los cuatro mejores desde la fase de clasificación, donde incluso disputó dos partidos antes de meterse en el main draw.

El tenista diestro no escatimó recursos para despachar a Laslo Djere (82°) en primera ronda y luego a tenistas del Top 50 como el kazajo Alexander Bublik (17°), el checo Tomas Machac (23°), el neerlandés Tallon Griekspoor (31°) y Holger Rune (11°) en cuartos de final. En todos los partidos, Vacherot remontó un set para luego vencer a sus rivales.

Valentín Vacherot sigue firme en el Masters de Shanghái (Getty Images).

Valentín Vacherot: “Son muchas las emociones que estoy viviendo”

Tras la hazaña, el monegasco dio rienda suelta a su emoción. “Son muchas emociones las que estoy viviendo. Incluso yo ya estaba muy emocionado por todo, por las tres primeras victorias. Especialmente la de la tercera ronda fue difícil de disfrutar porque Tomas tuvo que retirarse. Pero ya la ronda de dieciseisavos contra Griekspoor fue muy emotiva. Fue un momento irreal”, señaló.

“Pero esta victoria lo es aún más, porque, sí, es mi primera semifinal. Además, pasar de 200 al 92 del ranking ATP es increíble. Está siendo un momento irreal para mí. Tanta emoción. Poder compartirlo con mi hermano, que es mi entrenador, mi novia, Arthur, mi primo”, reconoció.

Respecto a la presión que ha ido sintiendo por avanzar de ronda, Vacherot reconoció que trata de mantener su rutina con total normalidad. “Para ser sincero, hago lo mismo todos los días. Una sorpresa es que no sentí tanto nerviosismo, por así decirlo. Empecé a sentirlo un poco cuando pisé la pista porque había mucha gente. El público transmitía una energía muy divertida. No era como una presión real, es una presión divertida, yo no debería de estar aquí. Siento que la presión recae más sobre mis oponentes que sobre mí. Soy yo quien no debería estar aquí, más que ellos”, cerró.

Toda la acción y los partidos del Masters 1000 de Shanghái podrás verlo EN VIVO a través del streaming de Disney+.