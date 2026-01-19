El Australian Open se cobró su primera víctima en el cuadro principal masculino tras la sorpresiva derrota por retiro del canadiense Felix Auger-Aliassime, actual número 8 del mundo, quien se transformó en el primer Top10 en decir adiós del Grand Slam oceánico.

Quien fuera semifinalista en el último US Open tuvo que abandonar en Melbourne Park ante el portugués Nuno Borges (46° del ranking ATP) por lesión. Tras adjudicarse la primera manga por 6-3 y ceder la segunda por 6-4, el jugador comenzó a manifestar problemas físicos en el tercer set que mermaron drásticamente su rendimiento.

Aunque intentó mantenerse en competencia y finalizó dicho parcial con un nuevo 6-4 en contra, las molestias se volvieron insoportables al inicio del cuarto capítulo, obligándolo a decir adiós.

Felix Auger-Aliassime abandonó en primera ronda en el Australian Open (Getty Images).

El dolor de Auger-Aliassime

En conferencia de prensa, el nacido en Montreal trató de explicar la situación vivida en el Australian Open. “En este momento no tengo todas las respuestas. Intento ser muy profesional en todo lo que hago y prepararme bien. Amo el tenis y me encanta jugarlo, es por eso que intento hacer todo lo que puedo para estar en la mejor forma”, reveló.

“Obviamente, duele aún más, porque si fuera consciente de mí mismo y pensara que no estaba realmente listo o que no estaba haciendo todo lo posible, entonces tengo que ser honesto conmigo mismo, pero incluso siendo sincero conmigo mismo, no encuentro del todo las razones por las que esto está sucediendo. No me pasaba antes, así que tendré que averiguarlo”, señaló.

“Nunca me ha pasado esto, especialmente tan temprano en el torneo… Obviamente no quiero entrar en pánico. Piensas que quizás fue solo un mal movimiento o un salto que no me sentó bien, pero luego, al empezar a moverme de un lado a otro, teniendo que acelerar, y cada vez que me daba un calambre, ya sabes lo que pasa”, cerró.

Ahora, el cuadro se abrió tras la eliminación del canadiense, por lo que el gran favorito para avanzar a octavos de final es el joven estadounidense Learner Tien (29°).

