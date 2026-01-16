El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, abordó por primera vez el término de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo acompañó durante siete años y con quien alcanzó el punto más alto de su carrera, incluyendo la conquista de seis títulos de Grand Slam. El español se refirió al tema en su primer contacto con la prensa tras su llegada al Australian Open.

El murciano explicó que la decisión fue tomada de manera consensuada y con total tranquilidad. “He construido mi equipo, que es prácticamente el mismo al que tuve el año pasado. Con Juan Carlos tomamos esta decisión. Tengo plena confianza en el equipo que me rodea ahora mismo”, señaló Alcaraz, destacando que el cambio no alteró su estructura de trabajo ni su preparación de cara a la temporada.

Tras siete años juntos, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, separaron sus caminos (Getty Images).

En lo estrictamente deportivo, Alcaraz se mostró conforme con el proceso previo al primer Grand Slam del año. “Los entrenamientos han ido genial. Me siento muy bien y tengo ganas de que este torneo empiece con el equipo que tengo ahora mismo junto a mí”, afirmó, transmitiendo seguridad y optimismo en esta nueva etapa sin Ferrero en el día a día.

Alcaraz también quiso enfatizar que el quiebre no respondió a conflictos personales ni profesionales, sino al cierre natural de un ciclo. “Es algo que simplemente hemos decidido y que pasó así. Es un capítulo de mi vida cuyo final tenía que terminar”, explicó.

Finalmente, el tenista español tuvo palabras de profundo agradecimiento para quien fuera una figura clave en su formación. “Estoy verdaderamente agradecido por los siete años que he pasado junto a Juan Carlos. He aprendido muchísimo y seguramente gracias a él soy el jugador que soy ahora mismo. Hemos cerrado este capítulo de manera mutua. Seguimos siendo amigos y tenemos una buena relación”, concluyó Alcaraz.

