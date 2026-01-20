Uno de los grandes batacazos que dejó la primera ronda del Australian Open fue la dura derrota que sufrió el brasileño Joao Fonseca (32° del ranking ATP) a manos del estadounidense, número 85 del planeta, Eliot Spizzirri. El sudamericano no llegó bien físicamente al primer major del año, y es que los problemas en la espalda que arrastra desde el año pasado, le terminaron costando caro.

Tras caer 6-4, 2-6, 6-1 y 6-2 ante el norteamericano, la mayor promesa del tenis sudamericano y llamado a desbancar el duopolio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, entregó una dura reflexión para analizar la derrota. En conferencia de prensa, Fonseca reconoció que “desde el inicio del partido, me di cuenta de que no estaba al 100%”.

Joao Fonseca renoció que no llegó al 100% al Australian Open (Getty Images).

La reflexión de Joao Fonseca: “No me arrepiento para nada”

“No me refiero a que sintiera dolor ni estuviera lesionado, sino a que mi preparación física estaba lejos de ser la ideal. Hubiera necesitado más tiempo para entrenar fuerte y adquirir ritmo competitivo. Volví a jugar a un ritmo bajo después de los problemas que tuve y fue una lástima no estar preparado para competir, pero siento que experiencias como estas me van a ayudar a entender mejor mi cuerpo y aprender lecciones importantes como tenista”, apuntó.

Consultado sobre si fue un error ir al Australian Open con problemas físicos, el nacido en Río de Janeiro fue tajante: “No, no me arrepiento para nada. De todas las cosas que suceden en la vida hay que extraer algo positivo. Ponerme a prueba en estas circunstancias me va a permitir aprender, llevar al límite a tu cuerpo puede ayudar de cara al futuro. Lo mejor es que no he sentido dolor en mi espalda, pero habiendo podido entrenar tan poco en las últimas tres semanas, era difícil ganar aquí”.

De cara a lo que viene, Fonseca concluyó que “ahora me concentraré en prepararme bien para la gira sudamericana. Competiré en Buenos Aires y Río de Janeiro, así que me centro en esos objetivos, que me motivan mucho”.