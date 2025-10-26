Erigido como el gran sucesor de Roger Federer, el tenista brasileño Joao Fonseca dio el gran golpe sobre la mesa este domingo al conquistar el ATP 500 de Basilea, el primer gran título de su carrera, que le permite dar el salto en el ranking y meterse en el Top30 ya que desde este lunes será el número 28 del mundo.

Tras derrotar al español Alejandro Davidovich Fokina Con parciales de 6-3 y 6-4 en 1 hora y 25 minutos el nacido en Río de Janeiro sigue dando pasos importantes en su carrera y con 19 años y 2 meses logró una marca que lo empareja con el propio Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray: Fonseca se metió en el Top30 a la la misma edad que tres de los cuatro mejores tenistas de los últimos 15 años.

Eso sí, el registro de Fonseca no logró superar lo hecho por los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, quienes se metieron entre los 30 mejores del ranking ATP con 18 años años.

El ganador del Next Gen ATP Finals 2024 cerrará su temporada enfrentando el Masters 1000 de París donde debutará contra el canadiense Denis Shapovalov.

El brasileño Joao Fonseca conquistó su primer gran título en la tierra de Roger Federer (Getty Images).

Las armas de un joven que promete

La joven joya del tenis brasileño, el primer tenista de su país en alcanzar el número 1 en júnior, comienza a dar que hablar en serio en el circuito: Su principal arma es un servicio explosivo, capaz de superar los 220 km/h, con el que gana muchos puntos y domina los intercambios desde el inicio.

A eso se suma una derecha demoledora, golpeada con enorme aceleración y precisión, que utiliza tanto para abrir la cancha como para definir con autoridad. Fonseca combina potencia con agresividad y un instinto ofensivo que recuerda a los grandes pegadores del circuito. Sin duda, una promesa grande del tenis mundial.