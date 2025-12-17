Una fuerte noticia remeció al tenis mundial en las últimas horas, luego que el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, anunció el fin de su relación laboral con el coach Juan Carlos Ferrero, encargado de lanzar al murciano y llevarlo hasta la cima del ranking ATP.

El tenista de 22 años, quien ahora será dirigido por Samuel López, se despidió del ‘Mosquito’ en redes sociales con un emotivo mensaje. “Es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador“, publicó.

“Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo”, continuó el nacido en El Palmar.

Juan Carlos Ferrero fue el coach de Carlos Alcaraz desde que el murciano tenía 15 años (Getty Images)

“Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos”, reflexionó.

“Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando”, agregó.

Y cerró: “Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!”.

La dupla que parecía inseparable en el circuito terminó por quebrarse en la antesala de la temporada 2026 donde Alcaraz irá en busca de su primer Abierto de Australia. La historia dirá que en siete años juntos conquistaron 24 títulos y 6 Grand Slam.

