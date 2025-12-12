Sorpresa total en el tenis mundial: La leyenda Roger Federer confirmó que volverá a las pistas en las próximas semanas cuando participe en una exhibición en la jornada inaugural del Abierto de Australia junto a otras retiradas estrellas.

Será la primera aparición del suizo en el Grand Slam oceánico desde 2020, por lo que su regreso a las pistas será un verdadero acto simbólico para los millones de fanáticos de ‘Su Majestad’.

La organización del Abierto de Australia confirmó que el evento contará con la presencia de Roger Federer junto a otras leyendas del tenis como Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt.

El reencuentro tendrá como escenario la Rod Laver Arena, un recinto íntimamente ligado a la historia del suizo, donde conquistó el título en seis oportunidades y protagonizó algunos de los pasajes más memorables de su trayectoria.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – SEPTEMBER 18: Former tennis player Roger Federer reacts at the Opening Night Gala prior to the start of Laver Cup 2025 on September 18, 2025 at the Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco, California. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup)

La felicidad de Roger Federer

Federer se refirió con nostalgia y cariño a su vínculo con Melbourne. “Parece que ha pasado una vida desde que acuñé la frase ‘Happy Slam’ para el Abierto de Australia, y todavía me hace sonreír al recordar todos los momentos que he vivido aquí”, expresó en declaraciones al sitio oficial del torneo.

El nacido en Basilea destacó el respaldo constante del público local y aseguró que regresar a esa cancha representa “uno de mis recuerdos más preciados de Grand Slam”.

El ex número uno del mundo también repasó sus conquistas más recientes en el certamen australiano. “Volver para ganar el Abierto en 2017 es uno de mis recuerdos más preciados de Grand Slam, y repetirlo en 2018 fue otro sueño hecho realidad en Melbourne. No veo la hora de regresar y crear más momentos fantásticos con todos los fans australianos”, cerró.

Datos clave…