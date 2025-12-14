Novak Djokovic sigue demostrando que está lejos del retiro y no descansará hasta lograr el 25° Grand Slam de su carrera con el fin de agigantar su leyenda. El actual número 4 del ranking ATP continúa desafiando el paso del tiempo y en el arranque de la pretemporada confirmó la contratación de un verdadero ‘gurú’ en el tenis.

El serbio comenzó los trabajos en Grecia con el fin de seguir disputando los grandes torneos del circuito y frenar el dominio del español Carlos Alcaraz (1°) y el italiano Jannik Sinner (2°). Con dos títulos ATP 250 y cuatro semifinales en todos los Grand Slam durante 2025, ‘Nole’ tiene como principal objetivo conquistar el Abierto de Australia.

SHANGHAI, CHINA – OCTOBER 11: Novak Djokovic of Serbia reacts against Valentin Vacherot of Monaco in the Men’s singles Semifinals on day 13 of the 2025 Shanghai Rolex Masters at Qi Zhong Tennis Center on October 11, 2025 in Shanghai, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Es por esa razón que el ganador de 102 títulos ATP fichó al experimentado Marc Kovacs, fisiólogo experto en la prevención de lesiones, acondicionamiento físico y biomecánica, y que ya trabajó con otras estrellas del circuito como Madison Keys, Coco Gauff y John Isner.

Mark, quien destacó como campeón de tenis en el ámbito universitario, hoy ejerce como director ejecutivo y cofundador de la International Tennis Performance Association (ITPA), entidad enfocada en la formación y certificación en rendimiento físico aplicado al tenis.

En tanto, Djokovic ha marcado una diferencia en la élite al priorizar el cuidado extremo de su cuerpo como parte central de su carrera. Esa visión, adelantada a su tiempo, responde a su deseo de competir al máximo nivel durante el mayor período posible, con la meta de llegar en activo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Datos clave…