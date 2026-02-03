Este martes se llevó a cabo la conferencia de capitanes previo a la llave de Copa Davis entre Chile y Serbia, por la primera ronda de las clasificatorias, donde por el lado del equipo chileno habló Nicolás Massú.

El dos veces campeón olímpico fue consultado por la ausencia de Novak Djokovic en el equipo visitante, quien viene de jugar la final del Australian Open que perdió ante el español Carlos Alacraz, y ya se había bajado con anterioridad de venir a Santiago.

“Tenemos que estar preparados para jugar contra quien sea, contra un jugador de gran ranking, o uno más joven, o uno con más experiencia. Tenemos que entrar a la cancha a jugar de igual a igual con quien sea y preocuparnos de hacer nuestro mejor trabajo. Por lo tanto, no es la primera vez que a lo mejor vamos a ser favoritos en el papel”, comenzó diciendo Massú.

Eso sí, remarcó que les habría encantado enfrentar al tenista más ganador de la historia, quien a sus 38 años se encuentra tercero en el ranking ATP.

“Cuando uno se dedica a este deporte quiere hacer historia y cosas importantes, y para eso hay que enfrentarse a los mejores del mundo”, lanzó.

“Si hubiera venido Djokovic, habría sido increíble y una gran oportunidad de enfrentar a uno de los deportistas más importantes de la historia. También habríamos tenido que estar preparados para jugar contra él”, completó el viñamarino.

La arenga de Nicolás Massú

En la instancia, Nico Massú adelantó cómo afrontarán esta serie que los podría clasificar a octavos de final de Copa Davis, donde el posible rival es España.

“Queremos ganar y estamos pensando solamente en cómo ganar esta serie. Obviamente, también hay una motivación especial pensando en que jugar contra España en septiembre sería un incentivo extra, pero yo siempre estoy enfocado en el presente. Tomé este equipo hace 14 años y quiero jugar contra los mejores del mundo, y si para eso hay que pasar ciertas etapas como esta, hay que superarlas”, indicó el ‘Vampiro’.

Finalmente, destacó el hecho de enfrentar a los balcánicos de local en el Court Central del Estadio Nacional, que se espera esté repleto.

“La verdad es que tener a la gente a favor nos va a ayudar mucho. Que haya 5 mil personas apoyando será un impulso importante. Está la motivación de seguir avanzando y vamos a pelear como siempre, desde el primer punto hasta el último, tratando de sacar adelante el tercer punto. El esfuerzo siempre va a estar y ojalá podamos llevarnos la victoria y seguir adelante”, concluyó el extenista.

El Court Central del Estadio Nacional está listo para recibir la serie de Chile vs. Serbia por la Copa Davis. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo es la serie de Chile vs. Serbia en Copa Davis?

La serie de Chile contra Serbia se llevará a cabo este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, Ñuñoa.

En síntesis

Nicolás Massú lideró la conferencia de capitanes previa a la serie contra Serbia.

La serie de Copa Davis se disputará el 6 y 7 de febrero.

El encuentro se realizará ante 5 mil personas en el Court Central del Estadio Nacional de Chile.