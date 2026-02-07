En esta jornada se disputará el día decisivo de lo que es la importante llave para Chile dentro de la Copa Davis, en donde el equipo comandado por Nicolás Massú buscará sellar la clasificación a la fase de grupos de la competencia ante Serbia.

El equipo chileno tuvo un primer día perfecto, en la que hizo sentir su localía en el Court Anita Lizana en el Estadio Nacional y logró ponerse 2-0 en la serie tras los triunfos de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo ante Dusan Lajovic y Ognen Milic, respectivamente.

Es por esto, que el equipo que comanda Nicolás Massú está a un triunfo de poder conseguir sellar la clasificación en la próxima ronda, en la que espera que la pareja de dobles entre Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry puedan vencer al a dupla de Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

De no ser así, la serie seguiría con su ruta de partidos programados, en la que el cuarto turno, en caso de ser necesario, enfrentaría a Alejandro Tabilo con Branko Djuric, quien tomará la posta del lesionado Dusan Lajovic y el quinto duelo enfrentaría a Tomás Barrios con Ognen Milic.

Chile espera sellar la victoria en el dobles | Foto: Photosport

¿Cuándo es la definición de la serie entre Chile vs. Serbia por la Copa Davis?

La definición de la serie entre Chile y Serbia se disputará este sábado 7 de febrero en el Court Anita Lizana del Estadio Nacional, en donde los partidos comenzarán a partir de las 18:00 horas.

¿Qué canal transmite la Copa Davis entre Chile vs. Serbia?

La serie entre ambos países por la Copa Davis NO será transmitida en la televisión abierta y se podrá seguir exclusivamente por DSports.

Por streaming, este partido lo podrás seguir desde la plataforma de DirecTV llamada DGO, la que tendrá todos los detalles de este duelo.