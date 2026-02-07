Chile celebró una victoria inolvidable ante Serbia en la Copa Davis, sellada en el dobles con el triunfo 6-4 y 6-4 de Nicolás Jarry y Tomás Barrios. Sin embargo, una de las imágenes más potentes de la jornada la protagonizó el capitán del equipo nacional, Nicolás Massú, quien una vez más dio muestra de su liderazgo.

Una vez que se selló el triunfo de Chile, el doble medallista olímpico corrió de inmediato a la banca para fundirse en un profundo abrazo con Cristian Garin, dedicándole el triunfo. Un gesto cargado de emoción y significado, considerando el duro momento personal que atraviesa el tenista nacional.

Hace algunas semanas, Garin sufrió la sensible pérdida de su padre, situación que lo afectó anímicamente y que incluso condicionó su participación en la serie ante los europeos, pese a ser uno de los tenistas nacionales con mejor ranking del equipo.

La escena reflejó no solo la unión del grupo, sino también el liderazgo humano de Massú, en una Copa Davis donde el apoyo y la empatía, fue el elemento más fuerte del equipo chileno.

El emotivo abrazo de Nicolás Massú con Cristian Garin