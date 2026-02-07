Chile enfrentará una verdadera prueba de fuego este sábado cuando enfrente la segunda y decisiva jornada de Copa Davis ante Serbia en la arcilla del Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Tras adjudicarse con sufrimiento los primeros dos puntos de la serie, ahora será el turno del dobles donde el capitán del equipo chileno Nicolás Massú había apostado por la dupla de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo para enfrentar a los serbios Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

Sin embargo, el extenista hizo decidió hacer un cambio de último minuto este sábado y sacó a Alejandro Tabilo de la dupla titular eligiendo a Marcelo Tomás Barrios como el segundo doblista junto a Nicolás Jarry.

El decisivo choque de dobles entre Jarry/Tabilo vs. Sabanov/Sabanov se disputará desde las 18:00 horas en el coliseo del Parque Estadio Nacional y será transmisión minuto a minuto de Bolavip Chile.

En caso de que los chilenos resulten triunfadores, el equipo del ex medallista olímpico tendrá que esperar hasta septiembre para enfrentar como local ni más ni menos que a la poderosa España de Carlos Alcaraz, cuya presencia aún es un misterio.

El festejo de Nicolás Massú en el triunfo 2-0 de Chile ante Serbia en Copa Davis.

Marcador EN VIVO del dobles de Copa Davis entre Chile y Serbia

Por comenzar

Nicolas Jarry / Tomás Barrios (Chile) 0 0 – Ivan Sabanov / Matej Sabanov (Serbia) 0 0 –

Sigue el relato EN VIVO del dobles de Copa Davis entre Chile y Serbia