En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de Nikola Pilic, ex tenista y entrenador, y quien fuera considerado por el propio Novak Djokovic (4° del ranking ATP) como su mentor y “padre tenístico”. De acuerdo a información de medios locales, el croata falleció a los 87 años en Rijeka.

Horas más tarde, fue el propio ‘Nole’ quien publicó una emotiva despedida para quien fuera uno de sus pilares fundamentales en los inicios de su carrera. Y es que en 1999, la primera entrenadora de Djokovic, Jelena Gencic, envió al serbio a entrenar a la academia de Pilic en Múnich, donde comenzó a cimentar su juego y exitosa carrera.

En Instagram el ganador de 24 Grand Slam, no pudo ocultar su tristeza. “Estimado Sjor Niko: recibí la triste noticia hoy mientras estaba en la cancha, terminando mi entrenamiento. Me invadió una sensación de vacío y tristeza. Espero que hayas sentido lo mucho que significaste para mí en mi carrera y en mi vida. Tu influencia en mi desarrollo como persona y como tenista es imborrable”, escribió el ganador de 100 títulos ATP.

En sus palabras, Djokovic recordó sus inicios cuando Pilic lo albergó junto a su familia en medio de la sangrienta guerra de los Balcanes. “Siento una eterna gratitud hacia ti y tu maravillosa esposa, Mia, por aceptarme como tu propio hijo cuando tenía 12 años. Mis padres y hermanos siempre fueron como una familia para ti. Cuando casi todos nos dieron la espalda y mientras nuestro país estaba devastado por los bombardeos, Mia y tú nos brindaron su ayuda e hicieron todo lo posible para que mis hermanos y yo pudiéramos seguir viviendo nuestro sueño y practicando el deporte que amamos”.

“Gracias por todos los momentos que he revivido hoy en mi mente y que permanecerán grabados en mi memoria toda la vida. Además de la tristeza y las emociones encontradas que siento, tu carácter y los recuerdos de los momentos que compartimos me llenan de alegría y gratitud”, le dedicó ‘Nole’ al finalista de Roland Garros en 1973.

“Tu legado perdurará por mucho tiempo y generaciones recordarán tu carácter y tus hazañas con gran admiración. Todos tus logros como jugador, entrenador y seleccionador están escritos con letras de oro en la historia del deporte balcánico y del tenis mundial”, recordó el serbio al cinco veces campeón de Copa Davis como entrenador.

“Para mí, sin embargo, lo más importante es que puedo llamarte con orgullo ‘Sjor Niko, mi padre tenístico’. Descansa en paz”, cerró emocionado el ex número uno del mundo.