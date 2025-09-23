Nuevamente la discusión sobre quién es el mejor tenista de la historia sale a la mesa. Ahora fue el turno de la leyenda sueca, Björn Borg, quien se sumó al debate y sorprendió al elegir al GOAT (acrónimo en inglés del mejor de todos los tiempos) entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Tras el lanzamiento de su libro biográfico Hjärtslag (Heartbeats: A Memoir, en inglés) el ex número uno del mundo y ganador de 11 Grand Slams entregó su visión de quién es el mejor de la historia, y sorprendió al elegir a Novak Djokovic por sobre el resto.

“Creo que, por su forma de jugar, Djokovic, para mí, es el mejor jugador de la historia. Y luego, el segundo puesto lo ocupan Roger Federer y Rafa Nadal. Empataron en el segundo puesto”, apuntó Borg en declaraciones que recogió Sky Sports.

Borg no tuvo dudas y eligió a Novak Djokovic como el mejor de la historia (Getty Images for Laver Cup).

“Es increíble cómo puede jugar ese tipo de tenis, con 38 años. Estoy muy impresionado. Sé que quiere ganar su 25.º Grand Slam. Espero que juegue un año más, al menos el que viene, por el tenis que está jugando. Va a ser difícil con (Jannik) Sinner, (Carlos) Alcaraz y otros jugadores, pero aun así, puede lograrlo”, agregó.

La leyenda sueca comparó los nuevos tiempos con la época donde supo brillar entre la década de los ‘70 y ‘80: “Creo que hoy en día tienen un gran séquito. Tienen sus equipos, tienen agentes, tienen muchísima gente a su alrededor. No solo cuando juegan al tenis, sino también cuando vuelven a casa”, afirmó Borg quien se retiró apenas a los 26 años.

Borg y su lucha contra el cáncer de próstata

Hace unos días el propio Borg confesaba a la TV pública de Suecia que padecía un cáncer de próstata que actualmente se encuentra en remisión: “Existe riesgo de propagación, y es algo con lo que tendré que vivir durante algún tiempo, con la angustia de saber, cada seis meses, si el cáncer ha sido detectado a tiempo”, señaló el sueco quien aseguró que hace seis años no juega un partido de tenis.