Marcelo Ríos volvió a acaparar miradas fuera de las canchas. El ex número uno del mundo sorprendió en redes sociales al presentar públicamente a su joven pareja, acompañando las imágenes con una intensa declaración de amor que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Tras atravesar una mediática y compleja separación de Paula Pavic, madre de sus hijos, el ‘Chino’ comenzó un fugaz noviazgo con Christiane Chelsea, una joven 30 años menos. Sin embargo el romance acabó y ahora el ídolo presentó a su nuevo amor.

Marcelo Ríos vuelve a hacer noticia fuera de las pistas.

Con una fuerte dedicatoria en redes sociales, el extenista declaró su amor total: “Primero nunca pensé que existieran mujeres como tú. Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe”, comentó de entrada.

“No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa”, escribió el “Chino”, dejando en evidencia el profundo vínculo que asegura haber construido en muy poco tiempo.

El mensaje marca un nuevo capítulo en la vida personal del extenista. Ahora, el zurdo de Vitacura parece apostar por la calma y un renacer sentimental tras varias polémicas.

