Nicolás Jarry vs Carlos Alcaraz en Wimbledon 2023: Cómo ver EN VIVO por TV y streaming el partido

Nicolás Jarry (28°) y Carlos Alcaraz (1°) se medirán este sábado a las 08:30 (Chile continental) en el Court Central de All England Tennis por la tercera ronda de Wimbledon 2023. El chileno buscará dar la gran sorpresa ante el número 1 del mundo.

¿Cómo ver EN VIVO por TV a Nicolás Jarry vs Carlos Alcaraz por la tercera ronda de Wimbledon 2023?

El partido de Nicolás Jarry vs Carlos Alcaraz será transmitido por la señal de ESPN en Chile.

¿De qué forma ver por streaming a Nicolás Jarry vs Carlos Alcaraz en Wimbledon 2023?

El encuentro se podrá ver vía streaming ONLINE por la plataforma Star+.

Nicolás Jarry buscará dar la sorpresa ante un Carlos Alcaraz que aún no cede sets

El chileno llegó a la tercera ronda del torneo más importante sobre superficie de pasto tras dejar en el camino al italiano, Marco Cecchinato (89°) y al australiano, Jason Kubler (77°). En ambos partidos cedió un parcial.

Por su parte, el número 1 del mundo no perdió sets en sus triunfos ante los franceses Jeremy Chardy (524°) y Alexandre Muller (84°)

Jarry adelantó que no cambiará su estrategia para desafiar al español. “Él es el número uno, viene de ganar Queens. Aquí en Wimbledon no hepodido verlo, pero mi juego no cambia mucho”.

Nicolás Jarry buscará sorprender a Carlos Alcaraz (Foto: Getty)

La mejor raqueta del país recordó la vez que se enfrentaron este año. “Siempre soy agresivo, yo salgo a buscar los partidos y lo haré también contra él, como lo hice en Rio. Es muy fuerte mentalmente, tiene una tremenda derecha, pero es humano. Yo sé que puedo hacerle daño”.

El nacional ya sabe de enfrentar a Charly en la presente temporada. La instancia fue en semifinales de Río con triunfo para el oriundo de Murcia por 6-7, 7-5 y 0-0 tras dos sets muy buenos del jugador que venía de la qualy.

El camino de Jarry y Alcaraz

Primera ronda

Nicolás Jarry gana a Marco Cecchinato por 4-6, 6-2, 6-4 y 6-1

Carlos Alcaraz gana a Jeremy Chardy por 6-0, 6-2 y 7-5

Segunda ronda

Nicolás Jarry gana a Jason Kubler por 7-5, 5-7, 6-3 y 6-4

Carlos Alcaraz gana a Alexandre Muller 6-4, 7-6(2) y 6-3

Tercera ronda

Nicolás Jarry vs Carlos Alcaraz por la tercera ronda de Wimbledon este sábado a las 08:30 (Chile Continental)