Nicolás Jarry debuta en Roland Garros ante el francés Corentin Moutet. Un encuentro que trae una historia desde marzo en el ATP 250 de Santiago, cuando el francés se impuso en el duelo de cuartos de final y recibió pifias del público chileno.

En aquella ocasión el profesional de 25 años sacó por abajo y celebró en múltiples idiomas algunos de los puntos que ganó. Esta situación no le gustó al público chileno que lo abucheó en varias ocasiones.

Moutet ya habló de una revancha e instó al público francés a ser ruidoso y hacer sentir la localía. La organización finalmente decidió programar el encuentro en la cancha Simonne Mathieu, la tercera en importancia y que cuenta con una capacidad para 5.000 espectadores.

¿Cuándo juegan Nicolás Jarry vs Corentin Moutet por Roland Garros 2024?

Nico saldrá a la cancha en el cuarto turno del court que tendrá el primer partido a las 05:00 AM. Andrey Rublev jugará ante Taro Daniel, más adelante se realizarán dos partidos del cuadro femenino desde las 07:00 AM: Laura Siegemund vs. Sofia Kenin y Chloe Paquet vs Diana Shnaider.

Es decir, si se dan partidos de rápido trámite el chileno debería estar saliendo a la cancha entre las 08:30 y 09:00 AM de Chile Continental. Sin embargo, en caso de que alguno de estos partidos se extienda en duración, el chileno tendrá que esperar para salir a la cancha.

Nicolás Jarry juega ante Corentin Moutet en Roland Garros 2024. (Foto: Getty)

¿Cómo ver el partido de Nicolás Jarry vs Corentin Mouter por Roland Garros 2024?

El partido de Nicolás Jarry vs Corentin Moutet será transmitido por la plataforma Star+.