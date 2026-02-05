El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, definió a los singlistas para la serie ante Serbia que se disputará a partir de este viernes en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

El doble campeón olímpico definió que Alejandro Tabilo (73°) y Tomás Barrios (112°) sean los tenistas que disputarán los singles ante el equipo balcánico, dejando en la banca a Nicolás Jarry (140°) y Cristian Garin.

De esta forma, el chillanejo abrirá la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia durante la jornada de este viernes enfrentando en el primer turno de individuales a Dusan Lajovic (123°).

Posteriormente la acción continuará con el segundo encuentro del día donde la principal raqueta nacional Alejandro Tabilo se medirá ante Ognjen Milic (462°) en el Court Anita Lizana.

Respecto al dobles, Massú decidió que la dupla sea Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, quienes se medirán ante Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

La serie entre Chile y Serbia se jugará en el Court Central Anita Lizana (Photosport).

¿Cuándo es la serie de Chile vs. Serbia en Copa Davis?

La serie de Chile contra Serbia se llevará a cabo este viernes 6 y sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, Ñuñoa.

¿Quién transmite la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia por las qualifiers de Copa Davis no contará con transmisión por televisión abierta por lo que la única alternativa para sintonizar los encuentros será a través de la señal de cable DSports mientras que para el formato de streaming los partidos estarán disponibles en la plataforma DGO.