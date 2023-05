Roger Waters viajará a un nuevo encuentro con su público chileno y se presentará durante el segundo semestre en el país, con todo un nuevo espectáculo aunque con los clásicos de siempre y algunas novedades.

Interpretará en vivo las inolvidables canciones de emblemáticos discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here y Animals; todo en la fecha local del This is Not a Drill Tour.

Esta confirmado: el ex Pink Floyd llega esta vez al Estadio Monumental el próximo sábado 25 de noviembre de 2023. Ahora sólo resta conseguir las entradas para el show.

¿A qué hora es la venta de entradas para Roger Waters en Chile?

La preventa para el show en Santiago del This Is Not A Drill Tour contará con un 20% de descuento y partirá este martes 9 de mayo a las 11:00 horas.

Esta comercialización anticipada será exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes.

En tanto, para quienes no cuenten con tales servicios, la venta general comienza el jueves 11 de mayo a las 11:01 horas.

Los precios van de los $52.425 y los $378.625; y se pueden ver en detalle a continuación: