El actor de La Ley de Baltazar, Francisco Dañobeitía, contra Anto Larraín, después de que la influencer criticara y condenara la película La Ballena, de Darren Aronofsky, sin siquiera verla.

¿Cómo Francisco Dañobeitía criticó a Anto Larraín?

Fue por medio de sus historias de Instagram que el actor salió al paso de la polémica que se gestó esta semana en torno a la activista body positive y la película ganadora de un Oscar.

"Me tiene un poco chato el fascismo ideológico. El trabajo de un actor es interpretar, precisamente, realidades y vidas que no son de ellos", lanzó Dañobeitía en su perfil.

El actor de las filas de Mega también recalcó que "no vas a poner a un asesino a hacer de asesino en una película".

"Ahora quieren limitar el oficio donde justamente se busca encarnar otras vidas. ¡Dejen de hueviar!", exigió furioso Francisco desde su tribuna.

Actor de La Ley de Baltazar también critica a Anto Larraín.(Foto: Instagram)

Más tarde en otra historia, el intérprete valoró al Mejor Actor de los Oscar 2023 con una foto de la película, escribiendo: "y aguante Brendan en The Whale", terminando de evidenciar que se refería a las críticas hechas por Larraín, quien en su cuestionamiento al film reprochó que "no castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer y no sé qué más hay que decir".