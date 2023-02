Cada vez que le preguntan, Leonardo DiCaprio evade responder y se descarta de zanjar la polémica. Ahora, su co protagonista, Kate Winslet, se decidió a zanjar una de las mayores polémicas de Titanic, justo cuando la película celebra los 25 años desde su estreno con un retorno limitado a los cines: ¿Cabía Jack en la puerta?

¿Qué le pasó a Jack de Titanic?

Tras e catastrófico hundimiento del transatlántico, Jack y Rose quedan a la deriva flotando entre los restos de la nave.

Si bien Rose logra subirse a una puerta despedazada, Jack permanece en las gélidas aguas del océano Atlántico.

Así, para el momento en que se les acerca un bote que buscaba sobrevivientes, Rose da cuenta de que Jack murió de hipotermia. Entonces lo deja hundirse para perderse en la oscuridad submarina.

Ella es rescatada cuando logra alcanzar y hacer sonar un silbato que estaba con otro de los cadáveres que flotaban a su alrededor.

Así, Rose logra sobrevivir y 84 años después cuenta la romántica historia que da pie a la película de James Cameron.

¿El problema? Desde el estreno original de la película se ha especulado que Rose pudo hacerle un espacio a Jack para que ambos se salvaran y compartieran una vida juntos. El debate sigue activo un cuarto de siglo después.

¿Cabía Jack en la puerta? La teoría de Kate Winslet

Ahora, a propósito de el reestreno encinas de Titanic, Kate Winslet conversó con el podcast Happy Sad Confused, donde decidió referirse al tema para saldar toda duda.

"La gente parece estar haciendo todo tipo de experimentos para ver si realmente podrían caber en la puerta o no. Es una de esas preguntas sin respuesta", partió resaltando la actriz.

Y añadió que "en realidad, no creo que hubiéramos sobrevivido si ambos hubiéramos subido a esa puerta. No habría sido una idea sostenible. Así que lo escuchaste aquí por primera vez. Sí, podría haber cabido en esa puerta, pero no se habría mantenido a flote".

La posición de James Cameron en el debate

El icónico realizador tras la épica película se pronunció sobre el tema en medio de la promoción de su más reciente película Avatar: El Camino del Agua.

En conversación con Toronto Sun, Cameron expuso que "hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y darlo por finiquitado de una vez por todas".

Así fue que se dispusieron a recrear el trozo de puerta de la película para concretar un "exhaustivo análisis forense" con un experto en hipotermia incluido en la investigación.

"Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir", sentenció James Cameron.