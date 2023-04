The Continental: Presentan trailer de la miniserie spin off y precuela de John Wick

Aprovechando el éxito que está cosechando John Wick 4, era cosa de tiempo para que llegara un primer adelanto de la miniserie spin off y secuela para la franquicia, enfocada completamente a examinar el pasado del hotel para asesinos conocido como The Continental.

¿Cuál es la trama de The Continental?

La miniserie de tres partes The Continental: From the World of John Wick explorará el origen detrás de la icónica pieza central del universo de John Wick, por medio de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott, el controlador del el hotel para asesinos, mientras es arrastrado al paisaje infernal de la ciudad de Nueva York, en los años 70's, para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás.

Winston traza un curso mortal a través del misterioso inframundo del hotel en un desgarrador intento de apoderarse del hotel donde eventualmente tomará su futuro trono.

El adelanto, sin diálogos o grandes detalles de la trama, presenta al ritmo de I Feel Love, de Donna Summer, la atmósfera con que contará la trama.

Revisa el trailer del spin off de John Wick:

¿Quiénes están en el elenco de The Continental?

En el reparto aparecen figuras destacadas como Colin Woodell interpretando a Winston Scott y nada menos que Mel Gibson en el rol de un personaje que hasta ahora es conocido como Cormac. En tanto, Charon será interpretado por Ayomide Adegun.

Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate, Ben Robson, Peter Greene, Jeremy Bobb y Katie McGrath, son otras de las figuras del elenco.

En tanto, una segunda obra derivada de la saga John Wick fue anunciada para el 7 de junio de 2024, película que fue bautizada como Ballerina y está protagonizada por Ana De Armas como una nueva asesina y dirigida por Len Wiseman.

¿Cuándo se estrena The Continental?

Por el momento, no hay una fecha fija para el debut de la miniserie. Tampoco se ha anunciado vía qué plataforma online llegará a Latinoamérica.

Sí se sabe que en Estados Unidos se estrenará en el streaming Peacock, durante septiembre próximo.