¿Viña 2023 no tendrá Reina? Aseguran que disputa por la corona no va

Si la polémica de la orquesta ya levantó el polvo de la polémica en la previa a la realización del Festival de Viña 2023, ahora otra controversia está decorando la cuenta regresiva para la llegada del certamen: no habrá competencia para definir a una Reina de Viña este año.

¿Por qué no habrá competencia este año?

El golpe lo dio el ex director de La Cuarta y actual responsable de La Hora, Sergio Marabolí, quien contó que la disputa por la corona del certamen se vino abajo debido a que desde la municipalidad no les entusiasmaba la idea.

Marabalí contó a Bío Bío que el concurso "que hicimos por mucho tiempo cuando estaba con el diario La Cuarta, la alcaldesa no quiere hacerlo, no se va a hacer".

Y añadió que "no está en duda. Es un hecho que no corre. Ella (Macarena Ripamonti) dijo que los reyes de Viña no se van a hacer, no con el apoyo de ella. Pero sí tengo información de que se está haciendo algo alternativo para paliar esta bajada de los reyes de Viña".

Según contó Sergio, la iniciativa ahora es de diferentes medios que se están organizando para sacar algo así como "los embajadores de Viña".

En cuando a las razones para "matar" la tradicional competencia paralela del festival, Marabolí apuntó que la alcaldesa no la quiere "por un tema de feminismo, de cosificación a la mujer, que creo que es un tema súper válido, pero por lo que yo tengo entendido, la gente quiere hacerlo".

En todo caso, defiende el periodista, "lo que hizo La Cuarta los últimos cuatro o cinco años no tiene que ver con un tema de mujeres desnudas ni en trajes de baño. Claro, el piscinazo se convirtió en un emblema, pero después de eso se eligió hombres y mujeres, reyes y reinas, y se hicieron piscinazos más recatados".

"Esto era un concurso de popularidad, no hay un tema de sexualidad o cosificación", recalcó.

Comparación de polémicas

Para Sergio Marabolí la decisión de la alcaldesa está "errada" y lo comparó con la más reciente polémica que incluso hizo dar un viraje a la organización del festival.

"Terminar con la Reina de Viña es como lo mismo que terminar con la orquesta, que terminaron reponiéndola, porque la gente lo pidió y porque es un clásico", planteó.

No contento con eso, lanzó: "no puede terminar algo tan importante como lo es la Reina de Viña. La Reina de Viña ha sido un ícono del año ’79, ’80, donde la primera reina fue Raffaella Carrà, entonces hay muchas anécdotas que marcaron el festival, como cuando Celia Cruz fue reina de Viña, y no necesariamente era una mujer que iba a salir en traje de baño".