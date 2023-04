La dolida ex chica Mekano no le da tregua a su antiguo marido y ahora detonó un nuevo escándalo.

Daniela Aránguiz no quiere dejar escapar su momento de fama como la dolida esposa traicionada, y continúa manteniendo vivo el escándalo de su quiebre con Jorge Valdivia. La ex chica Mekano reveló una carta que le envió el ex futbolista pidiéndole una nueva oportunidad.

¿Qué dice la carta en que Jorge Valdivia pide nueva oportunidad a Daniela Aránguiz?

Aránguiz compartió sugerente misiva por medio de las historias de su Instagram, pero todo apunta a que posteriormente se arrepintió, porque eliminó el registro de su perfil. Sin embargo, una vez que algún material cruza la vereda a internet, ya no hay vuelta atrás y hay múltiples pantallas que dan cuenta del contenido del escrito, en el que Valdivia se refiere como "Sexi" a Daniela.

"Tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena, y miraba a Jorgito a la Agu (sus hijos) tan grandes, donde ahora pudimos aprovechar más momentos nuestros a solas", parte indicando el ex Colo Colo.

Eso, para luego aceptar que "es verdad, fui un verdadero CSM".

"Le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo. Le pido a Dios que me veas, que me creas", continuó.

Y luego, parece que Jorgito responde directamente unas recientes declaraciones que la misma Daniela hizo esta semana en su programa Zona de Estrellas, donde le pedía que superara todo el embrollo.

"Si tú me dejas entrar en tu vida de nuevo jamás te voy a soltar. Solo te soltaré el día que nos tengan que enterrar. Y arriba en el cielo, te voy a buscar para poder pollera contigo", resaltó el hombre.

El cierre de la carta viene con un "si Dios decide que lo nuestro se acaba ahora, quiero que sepas que fuiste y serás lo más lindo que la vida me puso".

"Aunque estemos separados, serás lo más importante que tuve. El sueño más lindo que soñé", culmina Jorge Valdivia.

La carta ya no está más en la historias de Daniela Aránguiz, pero a continuación se puede revisar: