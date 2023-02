Los animadores del Festival de Viña 2023, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, pusieron punto final al certamen con una evaluación aún en caliente sobre lo que fueron los seis días de evento, con particular foco en los puntos altos y bajos de la semana.

¿Cómo evaluaron los animadores el Festival de Viña 2023?

Martín Cárcamo tomó el liderazgo en la conferencia de prensa definitiva del evento, momento en el que planteó que "el festival tuvo algo que quizás fue distinto... En un mismo día, podían haber públicos muy distintos. Eso generaba percepciones acerca de los shows, que obviamente se manifestaban según cómo lo recibía cada tipo de público. Habían generaciones distintas y, obviamente, eso hizo que la lectura que muchas veces nosotros teníamos en el escenario tuviese que ser súper aguda. Eso da para interpretaciones".

"Eso nos obligó a hacer una sintonía fina, muy profunda. Hay momentos en que el público se manifiesta y esa es la gracia, porque el Monstruo, con cariño, siempre tiene que manifestarse".

"Nosotros tenemos algo como dupla, que yo rescato mucho: es que nuestra relación con el público es genuina. No hay nada impostado en nuestra forma de ser o de animar con respecto a lo que somos naturalmente. Lo que tú ves acá, es lo mismo que después ves en el escenario, con aciertos y con defectos. Porque llevamos muchos años y somos lo que somos, no más", continuó el rostro de Canal 13.

A eso sumó que "hay momentos que son notables, como la Gaviota de Platino, que a nosotros se nos queda en el corazón y en la historia de nuestras carreras, y lo rescatamos mucho como animadores. Fue un privilegio y un orgullo".

"Y los momentos difíciles tienen que ver obviamente con los momentos de la Gaviota de si entregar o no entregarla. El balance que hemos hecho con la Mary es de un estupendo festival. Si no tiene esas cosas, no sería Festival de Viña", remató.

Animadores de Viña: "El Monstruo siempre tiene que manifestarse". (Foto: UNO)

Por su lado, María Luisa Godoy complementó en le misma línea que "no sería la Quinta Vergara, no se llamaría Monstruo, si es que no hubiera una cosa genuina".

"Uno veía una contradicción entre el público, unos te podían gritar Gaviota de Oro y entre medio escuchabas como que la gente se está manifestando en contra. Eso fue mucho más complejo respecto de años anteriores".

"Pero también es parte de la adrenalina del vivo, de lo que es el Festival de Viña. Yo no lo evaluaría como algo negativo. Ahora terminamos esta noche, después vendrán los análisis, las autocríticas. En qué se puede mejorar o no. Pero, efectivamente, como dupla, han sido tres años ya donde nos conocemos, cinco de amistad, partimos el primer año que no habíamos animado ni una Teletón juntos, y llegamos a animar el Festival de Viña y se nota ya la confianza el cariño, la amistad".

"Y la transparencia que tenemos en la relación, nosotros nos hemos dicho todo de frente, nunca hemos peleado, al revés, y eso se plasma en el escenario, en la confianza que nos tenemos y el cariño", concluyó la figura de TVN.