Anto Larraín se desahoga ante ataques por opinión sobre The Whale: "Hacen un circo por cosas así de ridículas"

Tras recibir cientos de críticas por emitir una opinión sobre The Whale sin haber visto la película, Anto Larraín optó por cerrar sus redes sociales. Pero en las últimas horas recuperó la actividad de sus cuentas para hacer sus propios descargos, ante la ira que ha recibido de parte de otros usuarios.

¿Cómo reaccionó Anto Larraín por las críticas a su opinión de The Whale?

Por medio de las historias de su cuenta en Instagram, la activista body positive planteó una serie de puntos y reflexiones explicando sus palabras, pero también reflexionando en torno a

"Aunque estoy cansada del temita, hay un par de cosas que quiero decir", advirtió en primer lugar.

Entonces, expuso una lista con sus perspectivas sobre lo que enfrentó en los últimos días, partiendo por decir que "nunca 'funé' ni al actor, ni la película (nisiquiera hablé de él)".

"Contesté una pregunta, dije que no quería verla y expliqué porqué, en mis redes", aclaró, para luego añadir que "si mis razones no te parecen suficientes o válidas, todo ok, pero sigue siendo decisión mía".

Por otro lado, planteó un cuestionamiento en torno a que "si tus amigxs te dicen que un restaurante no vale la pena, porque te dan sus argumentos y te hacen sentido, puedes elegir si ir o no, aunque probablemente tomes en cuenta su consejo".

"No es tan importante, me dicen que quiero figurar y llamar la atención, pero son otros los que hacen un circo por cosas así de ridículas", advirtió a continuación.

Y en uno de los puntos que destaca con mayúscula, Anto Larraín postula que "NADA justifica este nivel de agresiones, ni que te caiga mal (que no me conoces) ni que mi contenido

no te guste (busca otra cosa)".

Reflexiones sobre los ataques

Posteriormente, la influencer entregó su percepción sobre el comportamiento de sus detractores.

"Me acosan y agreden, pero si digo que me afecta me estov 'victimizando'. Si lloro es 'para llamar la atención'. Si hablo de mis experiencias personales 'soy narcisista'", señaló en una segunda historia.

En tanto, "si digo que tengo ansiedad, depresión y ADHD [Trastorno por déficit de atención con hiperactividad] es mentira o estoy exagerando. Si me violentan es porque 'yo me lo busco' ¿En serio? ¿No les suena este discurso? ¿Han intentado dar dos pasos pa atrás y preguntarse de donde vienen las ganas de hacer pico a una persona?".

"¿Una persona X que nisiquiera conoces, que no es parte de tu vida? ¿Te estoy haciendo algún daño?", concluyó en sus cuestionamientos.

Eso para luego cerrar con una tercera historia en la que entregó "ideas para sentirse mejor", recalcando que "cualquiera de estas opciones es mejor que estar tirando mala onda en internet, se los prometo".

