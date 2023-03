La farándula volvió con todo e incluso traspasó la frontera de los noticieros, porque una colección de dichos de Daniela Aránguiz ahora tienen a Maite Orsini al borde de la comisión de ética, tras intentar ayudar a Jorge Valdivia tras una detención de Carabineros.

¿Cuál fue la acusación de Daniela Aránguiz sobre Maite Orsini?

El martes pasado en Mucho Gusto, Aránguiz se refirió al comunicado que publicó previamente la parlamentaria, en el que condenaba la discusión pública de su vida privada.

"Ese comunicado claramente no lo hizo ella y lo debe haber hecho alguien del gobierno. Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles", sostuvo la ex chica Mekano, restándole importancia a la declaración de Orsini.

Sobre la misma, Daniela recalcó que "yo sé que Jorge estuvo detenido, lo tomaron detenido en la calle y ella lo sacó, porque eso me lo dijo ella. Entonces si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta".

¿Qué le respondió Maite Orsini a Daniela Aránguiz?

"Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas", indicó la parlamentaria por medio de una publicación en Twitter.

"Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto", añadió la diputada oficialista en el mismo mensaje.

Pero el asunto daría un viraje, cuando se comenzaron a conocer detalles de lo que realmente había pasado con en el momento de la detención de Jorge Valdivia.

¿Intervino realmente Maite Orsini en la detención de Jorge Valdivia?

Desde La Tercera entregaron mayores antecedentes. El incidente tuvo lugar el 24 de enero, cuando personal de la 37 comisaría de Carabineros detuvo a Valdivia mientras trotaba en un parque de Vitacura.

Como no tenía la documentación necesaria para identificarse, "los ánimos se crisparon", y los policías -que no lo reconocieron- decidieron llevarlo a la comisaría, siempre bajo el pretexto de estar cumpliendo el protocolo para una persona que no cuenta con su identificación al momento de un control de identidad.

Una vez en el recinto policial, otros efectivos reconocieron al ex seleccionado nacional. "Es el mago Valdivia", confirmaron, pero el hombre ya no estaba de humor.

Así, a las seis de la mañana la diputada Maite Orsini recibió una llamada de Valdivia, mientras se encontraba en La Habana, Cuba, para ser parte del congreso Nuevo orden Económica Internacional.

En ese momento Jorge le comentó, según La Tercera, que "se habían vulnerado sus derechos y que se trataba de actos de apremios ilegítimos".

La parlamentaria obviamente no quería que el problema escalara, por lo que decidió llamar ella misma a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, la generala Karina Soza, a quien conocía por trabajos previos y coordinación en torno a temas de género y seguridad. De ahí el vínculo directo.

Orsini le expuso a Soza que la había llamado el "ídolo nacional", muy molesto y quería iniciar acciones legales. Pero, además le manifestó que prefería que Valdivia la llamara directamente a ella y pudieran conversar.

Por ser una denuncia proveniente de una diputada, Carabineros abre una investigación buscando determinar si hubo o no vulneración de derechos hacia Valdivia, en la detención.

Maite Orsini ya confirmó que iniciará acciones legales en contra de Daniela Aránguiz por acusarla de "hablar con fiscales" y "borrar papeles" en favor del Mago. En tanto, la diputada presentó una autodenuncia en la Fiscalía, con el fin de indagar y descartar si se trató o no de un caso de corrupción.

¿Quién quiere mandar a comisión de ética a Maite Orsini?

Fue el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien anunció este jueves que llevará a su par Maite Orsini (RD) a la Comisión de Ética de la Cámara para que investigue el "telefonazo" a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Soza.

Alessandri apuntó que "en este caso hay una autodenuncia. La parlamentaria reconoce haber llamado a una alta oficial de Carabineros de Chile. La investigación, entonces, tiene que ir al segundo paso: qué se solicitó, si lo que solicitó en esa llamada era irregular o no, si cambiaba los procedimientos de cualquier ciudadano o no y, finalmente, cuál era el objetivo de la parlamentaria al efectuar esa llamada, si hubo presión o no hubo presión".

"La Fiscalía, pero también la Comisión de Ética, deberían investigar este asunto", recalcó.