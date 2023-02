El triunfo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2023 no fue de gratis, sin duda había una cábala detrás que ahora se conoce como efectiva y comprobada para el comediante. Lo más anecdótico es que la cábala vino "del más allá".

¿Cuál fue la cábala de Rodrigo Villegas en Viña 2023?

En la conferencia de prensa tras su actuación, el ex Morandé con Compañía comentó que "tengo una cábala, me gusta el rojo. Me llegó un mensaje del más allá, así que siempre ocupo algo rojo. Me costó encontrar poleras, porque ustedes saben... nosotros los doble XL nos cuesta encontrar polleras acá en Chile".

Esta cábala tiene directa relación con su fallecido padre, a quien se mostró en una foto en el escenario, cuando le entregaban las gaviotas. La cábala vino "desde el más allá".

"Decidimos irnos por los zapatos en Viña 2017 y esta vez también quisimos ir por el rojo", apuntó en referencia a sus luminosas zapatillas.