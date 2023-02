[FOTOS] Revisa los looks más destacados de La Gala de Viña 2023: ¡Así deslumbraron los famosos!

Trasfondo ecológico, moda sustentable, alfombra roja, diseño en su más variada amplitud y más fue lo que ofreció la noche de este viernes La Gala de Viña 2023, en un evento que dio el vamos al retorno del certamen más importante de Latinoamérica. Aquí revisamos cuáles fueron los looks más destacados de la Noche Cero.

¿Cómo fue La Gala de Viña 2023?

La velada partió con Yamila Reyna rompiéndola con el vestido reciclado que presentó para la previa de La Gala. Aunque más tarde se vino una gran polémica debido a que el público protestó porque no los dejan entrar al recinto cercado para el evento.

Ya eso de las 22:00 horas, Tonka Tomicic reapareció en las pantallas de la televisión abierta, tras todo el escándalo que desató la investigación de la Justicia en contra su ex pareja Marco Antonio López, Parived, en torno al caso contrabando de relojes de lujo.

Pero claro, La Gala no es tal si no alimenta alguna controversia, y ahí estuvo el caso del vestido ecológico de la alcaldesa Macarena Ripamonti que dividió al público. Aunque, por otro lado, la autoridad comunal también entregó la positiva noticia de que Luisito Comunica también será parte del Festival de Viña 2023.

Y si se habla de llamar la atención, uno de los atuendos que no dejó a nadie indiferente fue la propuesta que ofreció Vesta Lugg, quien llegó nada menos que en ropa interior a la alfombra roja y se justificó indicando que "no hay nada más sustentable que no comprar nada".

En tanto, un infaltable de las alfombras rojas chilenas no fue la excepción para La Gala de Viña este año, porque justo cuando la animadora de Chilevisión Emilia Daiber salía a la alfombra roja un perrito se cruzó en su camino.

La nota amarga de la jornada la puso el alcalde de La Florida Rodolfo Carter, quien lanzó un duro mensaje contra La Gala, a propósito de los incendios en el sur de Chile.

Pero en contraste estuvo el inesperado y potente discurso con que Di Mondo tomó por sorpresa al espectáculo instalado en la Avenida Perú, momento en el que comentó que "cada ser humano tiene un valor intangible, cada ser humano viene a cumplir un propósito, por eso hay que tratarse con más respeto y con más amor".

Eso mientras que Daniella Chávez fue "un ángel caído" para la velada y, posteriormente, Priscilla Vargas y José Luis Repenning cumplieron con esperado momento: ¡se dieron el beso!

La jornada culminó cerca de las 2 de la madrugada, casi alcanzando las cuatro horas de transmisión, con La Gala de Viña 2023 justificando su existencia y arrasando en el rating, al conquistar a las audiencias.

Revisa los looks de La Gala de Viña 2023:

