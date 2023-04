Heartstopper es un completo fenómeno. Su avance y conquista de fans fue avasallador. Y ahora Netflix confirmó cuándo llegarán los capítulos de su nueva temporada, explorando lo que será la continuidad para la historia de Nick y Charlie.

El nuevo material llega antes un auspicioso panorama que dejó su temporada previa, una que tiene una evaluación del 100% en Rotten Tomatoes y alcanzó la lista Top 10 de Netflix en 54 países.

O sea, básicamente replicó un éxito que ya había conseguido en su formato original. Porque la novela gráfica ha vendido más de 8 millones de copias, ha sido publicada en 35 países alrededor del mundo.

La historia llegó a emocionar a tantos lectores que incluso se coló en los rankings internacionales de libros más vendidos, alcanzando el puesto #1 tanto en la lista de The Sunday Times como en The New York Times.

¿Cuándo se estrena Heartstopper 2?

Netflix confirmó este lunes que la temporada 2 de la serie protagonizada por Kit Connor y Joe Locke debutará en su catálogo el próximo 3 de agosto.

La nueva tanda de episodios llegará con 8 nuevos episodios, escritos por Alice Oseman y contando con la dirección de Euros Lyn.

Junto con el anuncio de la fehca de estreno, el servicio de streaming también liberó un clip tras de cámaras, sobre la creación del nuevo recorrido para la historia:

¿Cuál es la historia de Heartstopper 2?

Nick y Charlie navegan en su nueva relación; Tara y Darcy enfrentan desafíos impredecibles, y Tao y Elle intentan resolver si pueden ser más que simplemente amigos.

Con exámenes en el horizonte, un viaje escolar a París y los planes de la fiesta de graduación, el grupo tiene mucho en juego mientras viajan por las siguientes etapas de la vida, el amor y la amistad.