Shazam 2 o ¡Shazam! La Furia de los Dioses, la secuela que traerá de vuelta a Billy Batson y la palabra mágica que lo transforma en un superhéroe, debuta en cines de Chile y Latinoamérica cuando es hora de ir cerrando una era cinematográfica para DC, antes de la renovación propuesta por James Gunn.

La entrega promete nuevos reinos, mayores amenazas, monstruos y criaturas míticas para los héroes.

¿Cuándo va salir Shazam 2?

La nueva película de Warner Bros. Pictures y DC llega a los cines de Chile y Latinoamérica este jueves 16 de marzo.

¿De qué se trata ¡Shazam! La Furia de los Dioses?

Dotados ya de los poderes de los dioses, Billy Batson y sus compañeros siguen aprendiendo a compaginar la adolescencia con sus alter-egos de superhéroes adultos.

Pero cuando las Hijas de Atlas (interpretadas por Hellen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler) —un vengativo trío de antiguas diosas— llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy —también conocido como Shazam— y su familia se ven inmersos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo.

La gran pregunta es: ¿Podrá un grupo de adolescentes salvarnos?

¿Cuál es el elenco de Shazam 2?

El reparto de ¡Shazam! La Furia de los Dioses está compuesto por Zachary Levi (Thor: Ragnarok) como Shazam; Asher Angel (Andi Mack) como Billy Batson; Jack Dylan Grazer (It Capítulo Dos) como Freddy Freeman; Adam Brody (Hermosa Venganza) como el superhéroe Freddy; Ross Butler (Raya y el último Dragón) como el superhéroe Eugene; Meagan Good (Turno de día) como la superheroína Darla; D.J. Cotrona (G.I. Joe: La Venganza) como el superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey (Annabelle 2: La Creación) como Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman (This Is Us) como Darla Dudley.