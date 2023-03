John Wick 4 finalmente llega a las salas cargada con algunas de las más espectaculares escenas de acción del último tiempo. Pero ¿hay material extra aparte de la trama principal de la película con Keanu Reeves? Aquí te contamos cuántas escenas post-créditos tiene la cuarta película de la franquicia de acción.

Después de que haber visto John Wick 4, en BolaVip Chile podemos confirmar que la película tiene UNA sola escena post créditos y llega cuando se han presentado absolutamente todos los nombres de los responsables de la producción.

Por lo que si quieres verla, tendrás que aguantar un rato más para ir al baños, después de que concluyan las casi 3 horas de proyección.