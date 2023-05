Porque el spin off con Ana de Armas, Ballerina, y la serie The Continental no son suficientes, Lionsgate se engolosinó con el éxito de la cuarta película y acaba de confirmar que John Wick 5 está en desarrollo .

El anuncio se hizo de la mano del último reporte de ganancias de la compañía productora. Vino de parte del mismísimo el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake.

El ejecutivo aseguró que la película está en sus etapas tempranas de desarrollo. Así como también proyectó que le seguirán sacando provecho a la franquicia.

Qué viene después de John Wick 5

El estudio busca expandir las posibilidades de la saga más allá del cine, incluso “en el espacio de los videojuegos AAA”, y también en lo que describieron como una “cadencia regular de spin-offs” y avances en la televisión.

“Lo que es oficial es que, como sabéis, Ballerina es el primer spin-off que sale el año que viene”, indicó Drake.

Y añadió que “estamos en el desarrollo de otras tres producciones, incluyendo [John Wick 5] y la serie de televisión The Continental, que se emitirá pronto”.

“Entonces, estamos construyendo el mundo y cuando lleguen esa quinta película, será orgánico, crecerá orgánicamente a partir de cómo comenzamos a contar esas historias. Pero puedes confiar en una cadencia regular de John Wick”, postuló el ejecutivo.

John Wick 4 se ha alzado como una de las películas más taquilleras en lo que va del año, con 428,8 millones de dólares en ganancias, sobre un presupuesto de 100 millones. Así se posicionó en el quinto puesto del Top 5 de las películas con mayor recaudación en lo que va de 2023.