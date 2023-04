Daniela Aránguiz y Jorge Mago Valdivia protagonizaron un fuego cruzado de declaraciones, en el que el ex futbolista acusó de brujería a la antigua chica Mekano. Ahora, la dolida esposa le mandó un tajante mensaje al padre de sus hijos.

¿Qué mensaje le envió Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia?

Aprovechándose de su ventana en el programa Zona de Estrellas, Aránguiz sostuvo que "yo creo que fui una buena esposa contigo Jorge, y una muy buena mamá para tus hijos. Ojalá puedas superarme y ser feliz".

Eso, posteriormente la llevó a dirigirse directamente a la cámara para sentenciar: "sé que todavía estás enamorado de mí".

Pero no terminó ahí, Daniela tenía más en su mente y lo dejó saber. Así postuló que "y así como yo también te quiero y te amo, porque el amor no se va de la noche a la mañana, es momento de soltarnos".

En tanto, antes de cerrar, Aránguiz le confesó a sus compañeros de panel que durante las cerca de dos décadas que compartió como matrimonio con Valdivia, ella siempre le advirtió que "no me sueltes, porque cuando me sueltes nunca voy a volver", pero que a fin de cuentas, "me soltó".

El ritual de cierre para sus declaraciones vino por la vía de las historias de su Instagram, donde Daniela compartió una frase para el bronce que ineludiblemente tiene relación con lo que está viviendo: