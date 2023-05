La ex chica reality está monitoreando el estado de su ex marido, mientras permanece internado.

Cuando se esperaba que Daniela Aránguiz dijera algo sobre el estado de salud en que se encuentra Jorge Valdivia, después de su internación en una clínica psiquiátrica, lo único que encontró la opinión pública fue desconcierto.

Esto porque la ex chica reality tomó la decisión de auto censurarse cuando el tema fue abordado en el panel de su programa Zona de Estrellas.

Una vez que la salud mental de su ex esposo salió al ruedo en la pauta, Aránguiz prefirió retirarse de los tiros de cámara, para dejar que sus compañeros indagaran en lo que está ocurriendo con el Mago.

La autocensura explicada

La idea de abandonar el estudio tiene que ver principalmente con abstenerse de emitir comentarios acerca de la difícíl situación que atraviesa el padre de sus hijos. O al menos así lo explicó Aránguiz cuando volvió a sentarse al panel.

"Quiero dar las gracias al programa y al equipo por siempre respetar mis decisiones, por cuidarme, quererme… De verdad que no son momentos fáciles", indicó Daniela en un principio.

Eso para luego establecer que "yo creo que con la salud no se juega, y que uno podría hablar muchas cosas. Siempre me quedo sentada, pero cuando no me siento muy cómoda prefiero salir del estudio. Así que muchas gracias".

2La postura de Daniela tiene lugar después de que ella misma le dedicara un tierno mensaje a Valdivia, por medio de las historias de su Instagram, donde lejos de la furia previa que le había transmitido por sus recientes traiciones, ahora le proyecto cariño y una pronta recuperación.

Reaparición del Mago

Tras su paso por la clínica, aparentemente Jorge Valdivia ya se encuentra mejor, algo que se evidenció después de que reapareció en sus redes sociales, en una foto en la que aparece acompañado por uno de sus hijos.

Esta fue la foto que lanzó: