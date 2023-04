Daniela Aránguiz llevar largos días siendo protagonistas de titulares en la prensa por el quiebre en la relación con Jorge Valdivia. Por lo mismo, hay quienes le piden que deje de darle vueltas al tema y se olvide del ex futbolista. Pero ahora, la ex chica Mekano les dejó bien claritas las cosas a sus haters.

¿Qué le dijo Daniela Aránguiz a sus haters?

Fue en medio del live con Cecilia Gutiérrez que se hizo este domingo, donde Daniela decidió establecer cómo son las cosas para ella en tono a sus declaraciones públicas.

Mientras hablaban de la reciente polémica que protagonizó el fin de semana, cuando Jorge Valdivia pidió una "asesoría" de brujería por unos calzoncillos congelados con un nudo, que Aránguiz lanzó: "Yo voy a superar el tema cuando a mí se me de la rebanada (sic) gana. Yo voy a hablar hasta que me dé puntá en la guata si yo quiero. Porque estuve 18 años con el hueón. Y si yo quiero seguir hablando de él, voy a seguir hablando, le guste a quien le guste".

Además, le indicó a quienes le dicen "que 'superalo, supéralo'; anda tú y supera tu vida. Cada uno que supere su vida como uno quiera. A mí me importa una huea lo que me digan o no me digan".

"Yo voy a hablar hasta que yo quiera. Y cuando yo no quiera hablar más, yo no voy a hablar. Pero yo no voy a dejar de hablar porque alguien me dice que lo tengo que hacer. Cada uno supera sus hueás cuando quiere superarlas. Y yo tengo el derecho de hablar de mi vida cuando así se me de la gana", recalcó.

Y remató: "O si mañana me quiero transformar en un hombre y cortarme el pelo, lo voy a hacer igual, porque es mi vida. ¿Hasta cuándo la gente quiere meterse en la vida de los demás?".