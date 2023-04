El ex futbolistas tuvo unas amorosas palabras para quien fuera su esposa y ella volvió a exponerlo, igual que con la carta.

Jorge Valdivia no se rinde y envía nuevo mensaje romántico a Daniela Aránguiz

Si hay alguien que no se rinde, ese es Jorge Valdivia. Después de todas las infidelidades conocidas y desconocidas públicamente, además del reciente escándalo en torno a Maite Orsini, el ex futbolista volvió a enviarle un mensaje romántico a su ex esposa Daniela Aránguiz.

La revelación se da luego de que la misma ex chica Mekano expuso en redes sociales una carta que recientemente le envió el Mago, pidiéndole disculpas, recalcándole que "es verdad, fui un verdadero CSM".

A propósito de que un periódico de circulación nacional hizo un análisis grafológico de esa misiva, el tema volvió a abordarse en el programa Zona de Estrellas, donde Aránguiz continúa como panelista.

¿Qué dice el nuevo mensaje de Jorge Valdivia para Daniela Aránguiz?

Allí, Daniela expuso que "no me interesan los análisis. Nadie se puede meter en los sentimientos de nadie, eso es muy profundo, con todo respeto lo digo, yo creo que los sentimientos los sabe cada uno, nadie sufre por ti, nadie llora por ti y nadie está feliz por ti".

Pero al mismo tiempo, advirtió que "las palabras se las lleva el viento", aparentemente porque esas palabras le llegaron poco antes de que se enterara que Valdivia estaba en un apasionado affair con la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini.

Así fue que reveló que, recientemente, "Jorge me ha mandado cosas lindas, también me mandó esto, siempre me manda cosas así".

El nuevo texto estaba en su teléfono y decía: "No importa cuanto tiempo pase, cuantos rostros nuevos veas, cuantos ojos me miren, cuantas estaciones tengan que pasar, mi corazón seguirá siendo tuyo hasta su último latido".

Aún así, Daniela Aránguiz lanzó una reflexión más antes de cerrar el tema: "Tengo algo de él para siempre, mis hijos. Nosotros tenemos un lazo que nunca se va a romper le guste a quien le guste. Nosotros nos casamos muy chicos, crecimos juntos, los dos somos impulsivos, chispita. Tuvimos una relación tóxica en los últimos años, por eso es bueno cortar".