A propósito de que Rodrigo Villegas incluyó en su rutina del Festival de Viña 2023 a su amigo Kurt Carrera, con su personaje Tútu-Tútu, inmediatamente se detonó la curiosidad sobre el origen del chiste.

¿Es real la deuda de Kurt Carrera con Rodrigo Villegas?

Sí. Es completamente real y según contó el comediante triunfador del certamen, es prácticamente el origen de la amistad que los une a ambos hasta el día de hoy.

En un punto de su presentación, Villegas comentó que durante una fiesta por Zoom en la cuarentena, se reunió virtualmente con varios comediantes locales, momento en el que uno de ellos aprovechó para cobrarle un supuesto dinero que le había prestado.

No hubo mención con nombre, pero sí mostró una foto de Tútu-Tútu por las pantallas del Viña 2023, detonando las risas de los presentes.

La verdad tras la deuda entre Kurt Carrera y Rodrigo Villegas.(Foto: Youtube)

Consultado por este particular detalle, Rodrigo Villegas comentó en conferencia de prensa que "Kurt Carrera es un gran amigo. Kurt Carrera es un niño en cuerpo de hombre. Es un niño bastante inocente y por eso, se manda condoros. No le cuenten nada a Kurt Carrera, porque él, como es sanguchito de palta, lo cuenta, por su inocencia de niño".

"Nosotros no hicimos bien amigos con Kurt, cuando estábamos en Morandé con Compañía. Eramos compañeros de trabajo, pero no teníamos como mucha... Como compañeros de trabajo, ustedes me entienden. Lo saludas, pero habían grupitos aparte".

"Un día Kurt me llamó muy afligido, me pidió dinero y yo le presté dinero. Y él quedó muy agradecido de eso, porque me decía 'hueón, no me conocías tanto, y fue la última persona que pensé que me podía prestas'. Él quedó muy agradecido y desde ese momento fuimos muy amigos", confesó el comediante.

Carrera no estaba enterado de que aparecería en la rutina, así que era "una sorpresa para ti", comentó Villegas.

A eso, añadió que "la gente de Morandé con Compañía es maravillosa. Una gran escuela Morandé y aprovecho de mandarles un abrazo y un besito a Belén. Vamos a conversar ahí, Belén".