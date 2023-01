El fútbol con la belleza, han ido a veces de la mano. Un claro ejemplo, fue el año 1998 cuando la modelo chilena Daniella Campos participó en el concurso Miss Mundo y ocupó el cuarto lugar del certamen. Por aquel entonces, Campos era la novia de Iván Zamorano, quien en ese tiempo jugaba en el Inter de Milán.

Hoy, 25 años después ocurre un caso un tanto similar, pero no de pareja, si no vinculado a la familia. Esto, se debe a que el técnico venezolano ex Universidad de Chile, Rafael Dudamel no solo piensa en fútbol por estos días y su mente, corazón y fuerza estará en Estados Unidos.

La razón, es porque allá el próximo sábado 14 de enero, su hija, Amanda representará a su país Venezuela en el concurso del Miss Universo junto a otras 83 participantes, evento que contará con la animación del chileno Cristián de la Fuente.

Amanda Dudamel es la gran candidata a ser elegida como Miss Universo (Instagram @amandadudamel )

Amanda Dudamel, es una de las favoritas a quedarse con el cetro buscando así la octava corona para Venezuela. La joven de 23 años, desde luego, es fanática del fútbol, pero también de otras actividades como el yoga. No obstante, también destaca por su capacidad de comunicar y oratoria, sumado al gran carisma que indican los especialistas.

En relación al vínculo con su padre, ella pudo haber sido futbolista, pero optó por el camino del modelaje y que ahora la tiene dentro de las favoritas para ser la próxima Miss Universo con su padre Rafael Dudamel atento a todos los pormenores que sucedan en Estados Unidos.