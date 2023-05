El futbolista las quiere todas y no quiere perder absolutamente nada.

Si bien Jorge Valdivia pidió una tregua en medio de un escándalo que no parece terminar nunca, pero Daniela Aránguiz no piensa concederle su deseo. Así fue que la ex chica Mekano reveló que el deportista le envió un millonario regalo a su puerta, mientras él aún mantenía una relación con la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini.

La revelación vino después de que un trascendido apuntara a que la parlamentaria también recibió un costoso y ostentoso regalo de parte del ex jugador de Colo Colo.

Eso además de que el fin de semana pasado se vio a la Maite Orsini supuestamente a los besos con un galán de teleseries, a la salida de un carrete.

¿Qué le regaló Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz cuando estaba con Maite Orsini?

En medio de una intervención en el programa Zona de Estrellas a propósito de este último tema, Daniela sacó a colación el hecho de que "Jorge, supuestamente, estaba saliendo con Maite. Y, para el 14 de febrero, a mí me llegó una camioneta cero (kilómetro) a mi casa".

"Es un jeep maravilloso que cuesta como $200 millones. Es un platillo volador de Mercedes-Benz, el último modelo", interrumpió Adriana Barrientos, entregando su aporte indiscreto en la conversación.

Aránguiz, muy sarcástica, añadió para rematar: "le agradezco a la mujer con la que estás, porque pucha que se te portó bien para que te rajes con este auto".

La gran duda es si después de que Maite fue vista con otro hombre, ¿aún se mantiene la relación con le Mago Valdivia?