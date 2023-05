El escándalo le pasó la cuenta. Jorge Valdivia terminó internado en una clínica psiquiátrica durante el fin de semana recién pasado, aparentemente porque se vio superado por las controversias que le han estallado en la cara en los últimos meses.

El ex futbolista no sólo puso fin a su matrimonio con la ex chica reality Daniela Aránguiz, sino que también se vio involucrado amorosamente con la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini, quien habría intercedido por él ante Carabineros, luego de que fuese detenido en el verano. Esto último detonó un escándalo nacional, bautizado como el Telefonazo, donde se acusó a la parlamentaria de tráfico de influencias.

Eso se suma al fuego cruzado de declaraciones que lo han mantenido en el foco de los medios, principalmente por duros dichos y revelaciones de Aránguiz en televisión. Aunque Valdivia también aportó a la controversia, cuando solicitó una asesoría de brujería por un calzoncillo congelado con un nudo.

Por qué Jorge Valdivia está internado en clínica psiquiátrica

Los primeros reportes sobre la salud mental del Mago surgieron el fin de semana, cuando desde La Hora se afirmó que ingresó a una clínica por una crisis de pánico, al punto de que se le tuvo que suministrar fármacos ansiolíticos para la depresión, buscando controlar el asunto.

El deportista aparentemente ingresó al recinto el viernes pasado sin la ayuda de terceros, bajo sus propios medios. Allí se sometió a una serie de exámenes y los especialistas determinaron que se quedara internado en el recinto asistencial capitalino.

Extrañeza había causado la ausencia de Valdivia en su rol de comentarista deportivo en radio ADN además de ESPN, y ahora se conoce la explicación: el Mago permanece en la Unidad Psiquiátrica de la Clínica de la Universidad Católica por una crisis nerviosa.

Lo más curioso de todo es que la mismísima Daniela Aránguiz estaría monitoreando el estado de salud de su ex esposo, a pesar de los conflictos que han evidenciado en el último tiempo.