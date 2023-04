Al estar en el panel del programa de farándula Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz sigue sacando a la luz más y más anécdotas en torno al tras bambalinas de los futbolistas y sus cercanos. Así fue que ahora destapó el día en que la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, le hizo la desconocida cuando se encontraron en el extranjero.

¿La esposa de Claudio Bravo le hizo la desconocida a Daniela Aránguiz?

Así no más pasó, según contó la ex chica Mekano, quien estableció que "me hizo la desconocida Carla Pardo y eso que nosotras éramos muy amigas".

"Nosotras con la Carla éramos muy amigas, muy. Nos llevábamos súper bien cuando éramos chicas, cuando los chiquillos jugaban en Colo Colo, muchos años atrás", explicó.

Pero aún así, continuó Daniela, "un día estoy en el aeropuerto de Miami, la veo y le digo: ‘Carla, no sé qué’ y me hace así (gesto de mirar para otro lado)".

"Me dio lata decirle más, no sé si no me reconoció, no sé", lamentó la ex del Mago Valdivia.

Y antes de cerrar, recalcó que "fuimos súper amigas, pero después como nos fuimos a vivir a países diferentes, no nos vimos nunca más".