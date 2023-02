Mauricio Correa deja la grande y cuenta los motivos para renunciar al Festival: "Me di cuenta que no tenía autoridad"

Si algo ha caracterizado a este Festival de Viña del Mar es la sucesión de renuncias, deserciones y también, desprolijidades que a días del inicio del evento, siguen apareciendo hechos que hacen muy inestable la realización de este.

La última situación fue la que se vivió con la renuncia de Mauricio Correa quien hasta hace algunos días se desempeñaba como Productor Ejecutivo del certamen y que tras la bajada del grupo mexicano Maná y posteriormente de Yerko Puchento, tuvo que dejar su cargo.

A través de un video en su nuevo canal de youtube, el ex Director del Buenos Días a Todos dio cuenta de las razones que lo motivaron para tomar tan drástica decisión y que en resumidas palabras, no tuvo la compañía necesaria, como también le ocultaron muchas cosas durante la búsqueda de artistas, entre elllas no le dijeron que Maná había bajado su presentación, como también no hubo protección para el personaje que interpreta Daniel Alcaíno.

"Hubo problemas, hubo diferencias y que siempre se trataron de corregir. Cuando se bajó la banda Maná se me ocultó, no se me dijo nada, guardaron silencio. Por contrato, no soy responsable de estas decisiones, me di cuenta que no tenía autoridad. Ya con la bajada por un tema médico de Maná, era buscar un reemplazante, un Juan Luis Guerra, Arjona, Rafael, Roberto Carlos, en fin, varios artistas. La productora a cargo de esto empezó con esa tarea. El tema es que el día en que Maná se baja, ese día tuvimos reunión, el sábado igual, y yo no me enteré que se había bajado la banda”, sostuvo Correa.

El renunciado productor siguió con su discurso y señaló que "el día lunes tuvimos una reunión con los directores ejecutivos de los canales, y en esa reunión me doy cuenta porque meto las pata, y digo tenemos a Maná, a Yerko Puchento, nos falta un buen número de cierre, y ahí me sorprendí con que se había bajado después de la reunión”, detalló.

“Se barajaron varios nombres, algunos dijeron que sí, después que no, las cosas pasaron muy rápido. Hasta que el día viernes, yo me entero en mi casa cuando un gerente del canal me manda un WhatsApp que, en 20, 30 minutos más, se anuncia la participación de Tini al Festival de Viña del Mar”, comentó.

Ahí Mauricio Correa comentó que encuentra que la artista argentina es una muy buena carta, pero que no se está protegiendo al cómico nacional. Es por ello, que ahí resuelve llamar a un ejecutivo de la productora que consigue a los artistas, pero que se encontró con la respuesta que no le obedecerán órdenes a él, ya que no aparece en el contrato que se firmó con los respectivos canales. Así, tal cual.

"Me vi en la obligación, por convicción, de renunciar a lo que siempre soñé, a hacer el Festival de Viña del Mar. Lo soñé desde que entré a la tele, desde que era chico y veía la tele en blanco y negro. Soñaba estar detrás de eso, pero no se pudo. A veces las cosas de la vida no son tan simples y no se pueden. Yo no podía estar en el festival latino más importante sin autoridad, y me di cuenta una semana antes, que no tenía autoridad, que no se me había dicho nada, entre muchas otras cosas que ocurrieron. Por dignidad, por convicción y con mucho dolor, tuve que renunciar. Reconozco que tengo pena, una frustración enorme, pero yo sé que después voy a tener la tranquilidad que hice lo correcto”, concluyó Correa, quien de todas maneras invitó a todos a que vean el Festival de Viña del Mar.

Video del Canal de Youtube Fotech

Una polémica más a este convulsionado certamen en su edición 2023 y que no deja de sorprender a solo unos pocos días de su realización luego de dos años sin festival, producto de la pandemia.