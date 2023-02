Las oscuras razones tras la baja de Maná en el Festival de Viña 2023: Esto es lo que no se supo

Los dramáticos episodios que ha vivido el Festival de Viña 2023 en los últimos días no han sido menores. Pero uno de los más críticos fue la confirmación de que Maná se bajaba de la parrilla, dejando una noche completa sin artistas.

Si bien se argumentaron razones de salud, por una lesión de la que el vocalista Fher Olvera no pudo recuperarse a tiempo, ahora se abre una arista política de la que no se había hablado en torno a la ausencia de la banda mexicana.

¿Por qué Maná no estará en Viña 2023?

Fue el concejal Carlos Williams el que detonó la nueva polémica al declarar a Mucho Gusto la existencia de un supuesto lado B del retiro de Maná del cartel del certamen.

"Lo de Maná fue bastante sorpresivo y en lo personal, creo que la razón de salud que fue dada a conocer no fue lo primordial. Porque aquí había una especie de campaña, o anticampaña, por los dichos de Fher en su presentación en Bolivia", apuntó el representante comunal, recordando el controversial episodio protagonizado en 2017 por Olvera, cuando aseguró que no volvería a pisar Chile si el país no le entregaba una salida al mar a Bolivia.

Williams añadió que "a través de las redes sociales había una anticampaña para ir a la Quinta Vergara, precisamente no a aplaudir a Maná. Yo creo que pudo haber influenciado esta anticampaña".

Después de sus dichos, Olvera tuvo que disculparse por haber herido sensibilidades, asegurando que "a veces los gobiernos son los que endurecen las relaciones y crean conflictos, los pueblos y su gente suelen ser más sensibles a la solidaridad".

Lo que no se supo tras la caída de Maná en Viña 2023. (Foto: Twitter)

Agudizando su crítica, Williams también se manifestó disconforme por el perfil muy actual que tiene el Festival de Viña 2023, ya que no se contempla artistas clásicos para el público de edad mayor.

"Este festival es totalmente atípico, no es lo que habíamos estado acostumbrados. Los artistas que se han dado a conocer ayer (jueves), no nos engañemos, no son conocidos como nosotros hubiésemos esperado", propuso.

Y a eso añadió que "si bien es cierto que para los jóvenes son artistas que están muy en boga, para nosotros, que tenemos más de 45 años, no".