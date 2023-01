La comediante hizo una agitadora rutina en la que no dejó títere con cabeza.

Natalia Valdebenito llegó con un bidón de bencina y una cajetilla de fósforos a la pradera de los Premios Caleuche la noche del domingo, e incendió todo con una agitadora rutina que no dejó títere con cabeza, en la que se burló de "Bolocco Cecilia" y le envió uno directo mensaje al director de cine condenado por abusos sexuales, Nicolás López.

¿Qué dijo Natalia Valdebenito en su rutina?

Ante una audiencia compuesta mayormente por figuras del mundo de la actuación, la comediante disparó: "todas tenemos una Paz Bascuñán en la vida", un cuestionamiento directo al apoyo irrestricto de la actriz al cineasta, a pesar de los testimonios de las víctimas.

Más tarde se lanzó contra el polémico episodio de Cecilia Bolocco en Instagram, por los dichos emitidos en una transmisión en vivo y que fueron considerados ampliamente como gordofóbicos en las mismas plataformas digitales, ante su negativa posición sobre las tallas grandes para su línea de ropa.

"La gordofobia es el terror a la gordura. Es como cuando Evelyn Matthei ve a Michelle Bachelet", subrayó.

Así mismo comentó que "mis amigos y amigues me dijeron que para qué iba a venir si me podían funar. Pero ya estoy funada, me funan todos los días o una vez al mes como mínimo".

"Por lo mismo puedo hablar de los funados", recalcó, para luego volver a arrasar con la figura de Nicolás López.

"Solo diré algo de sentido común: Nicolás López, espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas, no más abuso, no más revictimización", recalcó mirando directo a las cámaras.

Volviendo al tema de los cuerpos, habló de las "transformaciones" físicas, para advertir que "hay que tener mucho cuidado o sino en cualquier momento se van a parecer al Chino Ríos o al alcalde Carter".

"O ‘Carter’ como dijo hoy el ridículo y sinvergüenza de Parisi. O también se pueden terminar pareciendo a Cata Pulido… ah no, esa es otra transformación y peor todavía", remató.

"No vine a gustar, vine a incomodar"

"Yo no vine a gustar, vine a incomodar, entonces desde ese lado, perfecto", dijo más tarde tras el show, en una evaluación que hizo en conversación con ADN.

Al mismo tiempo, reconoció que "me imagino que hay gente que la gozó, otros no, pero eso es lo bonito, que la gente opine, que digan lo que quieran decir".

"Hay temas que quise instalar, como la gordofobia. Hay que aprovechar el escenario. Yo uso el escenario para decir cosas", puntualizó.

Sobre volver a hacer una rutina en televisión, Natalia sostuvo que "hay que ponerse en un lugar incómodo, hay que desafiarse, pero este es un lugar seguro… aún así mi trabajo tiene que estar expuesto".

En tanto, particularmente sobre el tema de Nicolás López, la exitosa comediante expuso que "el año pasado quedamos incómodas, algunas tristes y otras se revictimizaron. Entonces dije ya, me dan la oportunidad y era como una deuda igual".

