Este lunes se conoció la decisión de la Corte Suprema de acoger parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa de Nicolás López, en una decisión que no lo enviará a la cárcel y que lo dejará en libertad.

Tras revelarse el fallo, Natalia Valdebenito fue una de las primeras en reaccionar ante la decisión del máximo tribunal, criticando que "el castigo más parece un cariño".

¿Cómo reaccionó Natalia Valdebenito a libertad de Nicolás López?

La comediante se volcó a Twitter para manifestar su repudio contra la resolución de la corte, con un duro mensaje.

"Abusadores celebran el fallo de N.López. Si bien no fue anulado el caso y fue CONDENADO por abusos sexuales", partió indicando.

Eso sí, Valdebenito recalcó que "El castigo más parece un cariño para tamaño monstruo.

Descansa en Paz, Nicolás".

Aunque por otro lado evidenció que "El poder y las influencias te protegen. Pero no logran borrar lo que eres: UN ABUSADOR".

Natalia Valdebenito reacciona a libertad de Nicolás López.(Foto: Twitter)

Hace unos días, en medio de su actuación en la más reciente entrega de los Premios Caleuche, Natalia Valdebenito le había enviado un directo mensaje al cineasta.

"Solo diré algo de sentido común: Nicolás López, espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas, no más abuso, no más revictimización", puntualizó en ese momento.

¿Por qué Nicolás López no irá a la cárcel?

La Segunda Sala de la corte dispuso una sentencia de reemplazo por dos penas de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, por los delitos perpetrados por el cineasta en la ciudad de Santiago, entre noviembre y diciembre de 2015, y fines de noviembre de 2016, respectivamente.

Esto a propósito de un "error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, al aplicar en la especie una modificación legal que no se encontraba vigente a la época de comisión de los delitos", de acuerdo con información del Poder Judicial.