Pedro Pascal es el regalón del mundo en este momento, al lucirse en dos de las series más populares de la televisión por streaming: The Last of Us y The Mandalorian. Pero ahora puso a prueba distintas preparaciones de la gastronomía chilena frente a algunas de Estados Unidos y la gozó probando sabores que detonaron su nostalgia.

¿Cuál fue la reacción de Pedro Pascal al Super8, las empanadas y el pan con palta?

El reconocido actor fue parte de la sección Snack Wars, del sitio LADbible, donde apareció junto al showrunner de la serie de Star Wars, Jon Favreau.

En el segmento tuvo la misión de probar y comparar preparaciones de Chile y Estados Unidos.

Y si bien en la disputa el dulce estadounidense Reese’s superó al incombustible Super 8, el marcador igualmente se inclinó hacia Chile por la poderosa presencia de empanadas, chilenitos con coco rallado y la infalible marraqueta con palta.

Otra preparación chilena que falló fue la leche con plátano frente a un milkshake de Five Guys. Aún así, Pascal tendió a elogiar y explicar con lujo de detalles cada uno de los productos locales que le pusieron en frente.

"Esto me pone muy nostálgico", comentó al momento de probar el alfajor de maicena, manjar y coco rallado que le pusieron enfrente.

Luego añadió que "es muy dulce. (En Chile) hacemos muy bien los dulces. Sabes, los dulces en Chile son diabólicos, especialmente cuando se trata del manjar, es parte de todo. Lo puedes comer al desayuno, puedes esparcir manjar (...) en una tostada. Esta en todo tipo de pastelillos".

Eso, en tanto que al momento de llegar a la marraqueta con palta, Pedro expuso que "es algo de desayuno o algo de la hora del té. Este es mi favorito (...) Esto es marraqueta, es un pan muy bueno. Hacen un gran pan en Chile".