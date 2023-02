Fabrizio Copano y Gonzalo Feito se odian. Eso está más que claro, sobre todo después del chiste que el comediante incluyó sobre el periodista en la rutina con que triunfó en el Festival de Viña 2023.

¿Por qué Fabrizio Copano y Gonzalo Feito se pelearon?

Durante su paso por la Quinta Vergara, Copano tuvo que revertir una difícil situación después de que el Monstruo quedara agitado por que Christina Aguilera no volvió para un bis, tras cerrar su actuación.

Así fue como el comediante buscó tranquilizar a los presentes para que se plegaran con su propuesta, y en medio del camino evidenció que se la pusieron difícil y recalcó: "Me asustaron con ese inicio. Por las pifias, Gonzalo Feito se debe estar masturbando en su casa".

Así quedó en el aire la duda sobre el comienzo de la enemistad entre ambas figuras públicas y todo se remite a un tuit en el que Feito se burlaba de una rutina de Copano, publicado a fines de agosto de 2022.

Una cuenta partidaria del Rechazo publicó un clip en el que el comediante se refería a "Qué tipo de papá quiero ser", donde se lanzaba un par de tallas de alto calibre.

Feito citó ese tuit y añadió de su cosecha, con el sarcasmo: "Muy talentoso para chile".

Copano posteriormente le respondió y con un misil del tamaño de un buque: "¿Este es el mismo que (con 3 productores soplándole que decir) quedó como imbécil frente a Javier Bardem? ¿Él da lecciones de vida? Ojo con la soberbia, hijo de cuchillo".

"Sé que tener un programa en el canal 87658 de VTR puede marear a cualquiera, pero el 5 se te acaba la mesada", añadió Copano en referencia al Plebiscito de Salida, donde finalmente triunfó el Rechazo.

Copano posteriormente eliminó su publicación, aunque quedó registrado en más de una nota de prensa, por lo que Gonzalo Feito alcanzó a verla y se picó tanto con la respuesta, que utilizó su ventana en el programa Sin Filtros para dispararle de vuelta.

¿En qué terminó el enfrentamiento entre Fabrizio Copano y Gonzalo Feito?

En una especie de monólogo, el periodista sostuvo que "la verdad, yo creo que a Copanito le fallamos como sociedad. Y yo me quiero incluir, porque Copanito con su hermano, con Nicolás… Ellos iban todas las tardes a Chucre Manzur, cuando nosotros hicimos CQC, y su mamá, a quien saludo con afecto, y su papá, lo iban a dejar después del colegio y él llegaba con sus guiones".

"Esto es verdad, estaba Nicolás (Larraín), Felipe (Bianchi), Pablo (Mackenna), estábamos todos, y llegaba con sus guiones para que nosotros los dijéramos en el programa. Y yo la verdad, yo quería decir los guiones (...) Los guiones no eran buenos, eran malísimos, pero yo quería darle una oportunidad", continuó.

"Ayer iba pasando por Twitter, comenté este chiste, esta parte de la rutina... ¿Les gustó a ustedes la rutina? No sé, bueno, cada uno tiene su público… Y yo pasaba por ahí por Twitter y comenté ‘este flaco es muy talentoso para estar en Chile’. Oh, y ahí saltó, me salieron todos a pegar".

"La verdad lo quiero felicitar, porque él ha logrado hacer lo que quiso hacer siempre, con sus guioncitos que llegaba a Chucre Manzur y nadie los leía, ahora hay gente que se ríe con eso y yo lo felicito y lo destaco. Y está en Netflix, está en distintas partes. Yo destaco eso y es gente que le ha ganado a la vida, así que Copanito todo bien buena onda".

"Siempre te quise apoyar, los otros nunca quisieron que leyéramos tus guiones. Si yo creo que el problema del Copanito es que se creyó mino, porque Nicolás piola siempre, pero él se creyó mino, se puso hipster, se puso onda y yo siempre he apoyado a la gente con más dificultades. Siempre tendiendo la mano, siempre empresa B yo, siempre apoyando, así que esperemos que todo siga bien, no se enoje conmigo Copanito", remató.

Copano aún tenía más bajo la manga. En una serie de tuits que ya no existen, el cómico triunfador de Viña en tono irónico lanzó: "Gran argumentación".

Para luego añadir un "Dato trivia: Dejamos de mandarle guiones a “Gonzalito” cuando nos contaron que su manager era Pablo Zalaquett. Sí, ‘Gonzalito’ en CQC fingía poner en jaque a los políticos y su manager era un político de la UDI. Qué lindos recuerdos".

"Estoy muy orgulloso de junto con mi hermano haber empezado nuestras carreras buscando pega. Pidiendo oportunidades, desde La Florida. ‘Gonzalito’ lo intenta narrar como algo ‘vergonzoso’. Eso pasa cuando te regalan todo y aún así terminas siendo @gonzalofeito", puntualizó.

Eso, hasta el chiste de la quinta noche del Festival de Viña 2023, que ahora tiene pendiente una reacción de Feito.