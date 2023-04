Joss Stone no sólo se iba a presentar en Santiago, también tenía un show en la Región del Bío Bío. Pero todo eso quedó en nada, luego de que se confirmara que ambos conciertos fueron cancelados en las últimas horas.

La artista echó a tierra las presentaciones que tenía agendas en Gran Arena Monticello y en el Teatro Regional del Biobío, además de lo que iba a hacer en Lima, Perú.

¿Por qué Joss Stone canceló sus shows?

"Por razones ajenas a la producción de Gran Arena Monticello, nos vemos en obligación de cancelar el show de Joss Stone agendado para el sábado 8 de abril", informaron desde el recinto del casino en San Francisco de Mostazal.

El comunicado especificó que "la cantante inglesa tenía pactadas presentaciones en la Región de Bío Bío y Lima con las que hubo desacuerdos contractuales, por lo que su equipo decidió cancelar todas las presentaciones, incluida la de Gran Arena Monticello pese a tener cumplimiento absoluto de todas las condiciones pactadas".

"Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta cancelación pueda generar. Para efectuar el reembolso de los tickets adquiridos, enviar correo a servicioalcliente@topticket.cl", aclararon a los fanáticos que se habían aferrado a su entrada hasta este jueves.

"Lo siento, Chile"

La cantante se disculpó por medio de un post en redes sociales donde detalló lo que estaba pasando, para desconcierto de sus seguidores.

"Lo siento, Chile", dijo la cantante. "Tengo algunas noticias decepcionantes para compartir".

"Con gran pesar tengo que informarles que no habrá shows en Chile debido a circunstancias fuera de mi control. Estoy enojada no solo por mí, sino principalmente por todos ustedes que compraron boletos, sin mencionar que mi banda y el equipo han estado ensayando como locos los últimos días", aseguró la cantante.

¿Por qué Joss Stone canceló sus shows en Chile? (Foto: Twitter)

Stone luego se volcó a explicar que "como muchos de ustedes saben, me enorgullecen mucho mis espectáculos y quiero garantizar la más alta calidad para todos ustedes. Sin embargo, el promotor no ha cumplido con los términos de nuestro contrato y no tenemos fe ni confianza en que haya una producción adecuada, o que incluso el alojamiento esté disponible cuando lleguemos".

"Por esto hemos tenido que tomar la difícil decisión de no viajar hoy. No puedo llevar a mi banda ni a mi equipo y, lo que es más importante, a mi bebé a un escenario incierto", advirtió Joss.

Antes de cerrar, la artista sostuvo que "lo siento mucho por todos ustedes que esperaban con ansias los shows y prometo compensarlos lo antes posible. Los shows en Brasil y México seguirán adelante".